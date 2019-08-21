Сердечный приступ можно диагностировать по капле крови

Как передает The Daily Mail, пациентам с болью в груди могут в ближайшее время предложить новый тест, который за 15 минут покажет, имеет ли место сердечный приступ. То есть диагноз будут ставить бригады "скорой" до госпитализации.



Тест работает, замеряя уровень особого белка (миозин-связывающего белка С) в крови. Он быстро повышается в случае повреждения мышечной ткани вследствие сердечного приступа. Система, по словам разработчиков, отличается высокой точностью и требует совсем немного крови для проведения анализа. Сейчас на основе теста Королевский колледж Лондона разрабатывает портативное устройство. Оно должно напоминать глюкометр.



Ученые надеются в ближайшие 1-2 года представить рабочий прототип, который можно было бы раздать парамедикам для тестирования. Правда, есть одно ограничение: в рамках исследований использовали кровь, которую брали из вены. Специалисты хотят все свести к анализу крови из пальца. Впрочем, по словам разработчиков, чувствительность системы позволяет это сделать.

