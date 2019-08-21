NYT: Трамп намерен назначить послом США в России заместителя Помпео

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, назначит новым послом в РФ первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео Джона Салливана. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.



Как отмечает издание, эту информацию подтвердил источник в администрации. В публикации отмечается, что Салливану необходимо будет получить одобрение со стороны американских законодателей. Издание констатирует, что у Салливана "небольшой опыт дипломатического взаимодействия с Москвой".



В Белом доме и Госдепартаменте пока не ответили на запрос ТАСС в Вашингтоне с просьбой прокомментировать приведенные в публикации утверждения.



Салливан ранее принимал участие в российско-американских консультациях по стратегической стабильности. Россию на них представлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



В последние недели несколько ведущих американских СМИ сообщали, что новым послом США в РФ может стать американский спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн. В публикациях отмечалось, что он ранее тесно взаимодействовал с российскими официальными лицами, а также имеет опыт работы в компании Ford Motor в области выстраивания отношений с иностранными властями.



Действующий посол США в Москве Джон Хантсман в начале текущего месяца подал Трампу прошение об отставке. Как ожидается, он покинет свой пост 3 октября. Хантсман был назначен руководителем дипмиссии США в РФ в октябре 2017 года.

