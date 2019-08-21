Рекомендации по выбору мебели для кафе

Одна из главных задач при открытии кафе – это выбор мебели, поскольку она влияет на привлекательность заведения в целом, создает определенную тематику, атмосферу, довольно часто влияет на то, вернется ли клиент в это место еще раз. Посетители, которые еще ни разу не были в кафе, часто сначала оценивают дизайн, уровень комфорта и удобства, а уже после этого мастерство поваров и вежливость обслуживающего персонала. Сейчас люди находятся в поиске красивых мест, чтобы сделать интересные фотографии для социальных сетей. Именно поэтому ни в коем случае нельзя закрывать глаза на стилистику кафе.

Что важно при выборе мебели

Грамотно подобрать мебель в кафе возможно, если четко определить формат заведения, трезво оценить его концепцию и выделить основные критерии для потенциальных клиентов. Такой подход гарантирует эстетику и правильный выбор стульев, столов и другой мебели.

Как правило, столы и стулья в заведениях подвергаются критическим нагрузкам, из-за чего рекомендуется подбирать не только привлекательные, но и износостойкие варианты с большими эксплуатационными ресурсами. Все это из-за того, что качественная мебель, которая рассчитана на ежедневное использование, сможет сохранить свой первоначальный внешний вид долгое время.

Если сложно определиться с выбором, стоит сначала подбирать стулья или столы. После этого все станет понятно. Многие специалисты советуют сначала подбирать столы, поскольку данный предмет – это центр трапезы, за ним проходят все встречи. Сначала нужно определиться с общей стилистикой и подобрать подходящий вариант, а уже потом выбирать стулья и другие аксессуары. В качестве варианта можно приобрести готовую группу из стульев и стола, которая будет идеально гармонировать и подходить друг другу.

Какими качествами должна обладать мебель для кафе

Есть несколько критериев, на которые стоит обратить внимание:

универсальность;



лучший вариант – деревянная мебель;



износостойкость;



надежность;



функциональность;



эстетичность.

Совсем необязательно покупать все стулья и столы для зала кафе из одной породы дерева. Можно подобрать различные варианты, но таким образом, чтобы естественные или оригинальные оттенки смотрелись одним целым, дополняли друг друга. Классические и нестандартные решения мебели лучше всего подходят для обстановки современного заведения. Если вы примите во внимание наши рекомендации, то у вас получится сделать правильный выбор.