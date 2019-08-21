НАБУ закрыло дело против кинокомпании Зеленского

НАБУ закрыло дело против кинокомпании Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное дело по факту возможной растраты госсредств компанией президента Владимира Зеленского Киноквартал при снятии фильма. Об этом сообщили в НАБУ в ответ на запрос Українських новин.

"Указанное уголовное производство закрыто 8 июля на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО Киноквартал признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 ("Растрата госсредств в особо крупных размерах") Уголовного кодекса", - сказано в ответе.

Дело было открыто в апреле по заявлению организации Союз добровольцев.

Речь идет о том, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма кинокомпании Зеленского под названием "Я, ты, он, она".

Союз добровольцев заявляет, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском языке, но компания Зеленского это условие не выполнила, а значит, допустила растрату госсредств.