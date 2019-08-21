НАБУ обязали открыть дело на Климкина и Порошенко

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом в среду, 21 августа, пишут Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.



Как сообщается, в суд поступил иск от гражданина о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.



Обстоятельства правонарушения не раскрываются.



Однако сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.



15 августа суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ открыть дело по указанному факту.

