Бежевые платья: стильные тренды 2019

Бежевый цвет вновь в тренде! Мягкий и женственный, он непременно должен быть в гардеробе каждой женщины. Плюс цвета в том, что его можно не оттенять, он хорош сам по себе. В интернет-магазине MustHave можно приобрести модели бежевого цвета для разных случаев и сезонов. Абсолютно все изделия были созданы с любовью к женщине и заботой о ее комфорте, поэтому платья носятся долго и с удовольствием!

Актуальные тренды сезона

Многие дизайнеры не оставили без внимания бежевый цвет, создав стильные и запоминающиеся образы. Какие бежевые платья сегодня в тренде?

Кожаные платья в пудровых тонах. Элегантное решение для самых смелых, особенно мини варианты. В некоторых моделях бежевый цвет разбавляется красными и белыми тонами. Кожаное платье хорошо подойдет для вечерней прогулки или выхода в ресторан.

Платья-нюд с балетной пачкой. Интересное сочетание воздушности и мнимой обнаженности. Используя эти детали, можно удивить своего избранника на романтичном свидании.

Платья-рубашки. Замечательный вариант офисного стиля для любительниц спокойных оттенков. Бежевые платья-рубашки выглядят как летний тренч, и могут быть разной длины.

Бежевые платья с плиссировкой. Очень гармоничные луки, выполненные из шифона. Под полностью прозрачное платье лучше одеть специальное простое платье-рубашку.

Стиль бохо. Материалы для таких платьев – хлопок, лен и другие подобные натуральные ткани. Модель может быть украшена этнической вышивкой, причем цвета для нее выбирают разные. Такие платья носят ежедневно, они удобные и практичные.

Модель а-ля ночная рубашка. Дерзко и стильно. Отличный вариант для вечеринок или развлечений в клубах. Из материалов для таких платьев выбирают шелк или атлас, могут быть вставки кружев, гипюра или шифона.

Бежевые платья: стильные луки от дизайнеров



К каждому платью необходимо подобрать правильные аксессуары. Что рекомендуют дизайнеры в этом сезоне?

Для кожаных платьев необходимо выбирать минималистические украшения из золота или позолоченного материала.

К платьям бохо отлично подойдет кожаная сумка с бахромой или почтальон. А для вечерних платьев лучше подобрать небольшой клатч.

С любым платьем бежевого цвета хорошо сочетаются аксессуары в коричневом цвете.

Оттенить бежевый сможет белый цвет. Некоторые дизайнеры создали очень красивые бежевые вечерние платья с белым кружевом сверху.

Также с бежевым сочетается черный цвет. Идеальный лук: строгое прямое платье, черный пояс и туфли.

Как выбрать качественное бежевое платье?

Независимо от фасона платья, любая женщина хочет носить его долго и с комфортом. Конечно, для этого следует выбрать качественный бренд, подходящий к пошиву одежды с заботой о женщине и ее потребностях.

Качества хорошего производителя одежды:

большой опыт работы в этой сфере;

собственное производство и уникальные коллекции одежды;

авторская изюминка, которая делает платья отличными от других производителей;

разнообразие одежды для разных случаев жизни: вечерняя, деловая, ежедневная;

использование для пошива только качественной ткани и фурнитуры;

тщательно выверенные лекала, по которым отшиваются платья;

возможность примерить, вернуть или обменять товар в случае необходимости.

Только такие платья идеально сядут на фигуру, смогут подчеркнуть достоинства каждой женщины. Всеми указанными преимуществами обладает бренд MustHave, его дизайнеры умеют воплощать все тайные мечты женщины об идеальной одежде!