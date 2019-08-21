НБУ: осенью риски для гривны будут небольшими

Риски для гривны осенью в этом году будут небольшими. Об этом заявил накануне заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время организованного "Финансовым клубом" круглого стола относительно курса гривны, передает УНН.



"В краткосрочном периоде мы не видим значительных рисков. Могут измениться условия торговли, могут цены уменьшиться еще больше, но это не будет катастрофическим. В режиме гибкого курса это окажет какое-то влияние на курс гривны", - отметил замглавы НБУ.



По его словам, Нацбанк с начала года купил на межбанке 2,9 млрд долл., и при необходимости готов продавать валюту.



"В прошлом году, когда надо, то мы продавали валюту, и мы будем это делать", - добавил Сологуб.

