Жара в Украине слегка спадет

В ближайшие сутки, 22 августа, большая часть территории Украины останется в сухой, очень теплой воздушной массе, лишь на западные и большинство северных областей распространится более прохладный и влажный воздух. Как сообщает Укргидрометцентр, ночью на западе страны, днем на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.



Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 28-33°, в южных областях до 36°, в западных, большинстве северных и Винницкой областях 23-28°.



В Киеве - без осадков. Температура ночью 17-19°, днем около 25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 августа самая высокая температура днем была +36,6 в 2000 году, самая низкая ночью +4,6 в 1914 году.



23 августа в Украине без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 10-15°, на юге и востоке страны 17-22°; днем в западных и северных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°.



В Киеве - без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.



21 августа в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в Днепре в пределах Киева 21°.

