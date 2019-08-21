В Днепре водитель "Ягуара" напал на полицейского

В Днепре на пр. Слобожанского во вторник ночью патрульные полицейские остановили водителя автомобиля "Jaguar S-type" за нарушение правил дорожного движения, однако во время общения с полицейским мужчина резко начал движение автомобиля и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь, в результате чего он получил многочисленные ушибы.



"После совершения правонарушения водитель покинул место преступления. По г.Днепр был введен оперативный план "Перехват", в результате которого 37-летнего нарушителя задержали и доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции", - сообщает в среду пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области.



Следователи задержали водителя, ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).



В полиции отметили, что максимальное наказание, которое грозит задержанному, - до трех лет лишения свободы.

