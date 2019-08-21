Запасы газа в ПХГ Украины максимальные за семь лет

Запасы газа в подземных хранилищах Украины выросли до 17,4 млрд кубометров природного газа – максимального уровня с 2012 года. Об этом сообщает Укртрансгаз в среду, 21 августа. Отмечается, что на четырех ПХГ уже выполнен план закачивания газа и прекращена закачка.



"Укртрансгаз прекратил закачку голубого топлива уже в четырех (из десяти) подземных хранилищах в связи с достижением плановых объемов на 2019 год – на Солоховском ПХГ, Краснопартизанском ПХГ, Пролетарском ПХГ, Краснопоповском ПХГ", – говорится в сообщении.



При этом закачка продолжается на шести других хранилищах в среднесуточном объеме 75 млн куб. м.



В Укртрансгазе напомнили, что к началу отопительного сезона необходимо накопить в ПХГ не менее 20 млрд кубометров газа. Благодаря этому Украина пройдет следующий осенне-зимний период, даже с учетом возможной остановки российским Газпромом транзита газа с 1 января 2020 года.



Как известно, Украина располагает крупнейшими в Европе хранилищами для газа – 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м.

