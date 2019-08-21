Walmart подал в суд на Tesla из-за возгорания ее солнечных батарей

Сеть магазинов Walmart подала в суд на компанию Tesla из-за возгорания произведенных ею солнечных батарей. Об этом сообщают агентства AP и Reuters со ссылкой на документы, поступившие в Верховный суд штата Нью-Йорк.



В иске говорится, что в 2012-2018 годах загорелись семь солнечных батарей, установленных на крышах магазинов Walmart. При пожарах пострадали здания магазинов и находящиеся в них товары, что принесло торговой сети миллионные убытки.



Проверки показали, что солнечные батареи Tesla были установлены с нарушениями, утверждает Walmart. В иске говорится, что Tesla привлекала к установке батарей некомпетентных сотрудников, от которых к тому же требовали выполнять эту работу как можно быстрее ради получения большей прибыли.



Walmart обвинила Tesla в «преступной халатности» и потребовала от нее демонтировать все солнечные батареи, установленные на своих магазинах. Также Walmart требует денежную компенсацию от Tesla. Ее размер пока неизвестен — он будет определен в ходе судебного процесса, заявили в Walmart.



Солнечные батареи для Walmart изготавливала компания SolarCity, которую производитель электромобилей Tesla купил в 2016 году за 2,6 миллиарда долларов.



Walmart начала сотрудничать с SolarCity в 2010 году. На данный момент торговая сеть установила солнечные батареи SolarCity на 244 из более чем пяти тысяч своих магазинов в США.

