В Таиланде произошла серия взрывов

В провинции Яла на юге Таиланда в среду, 21 августа, произошла серия взрывов, в результате чего по меньшей мере семь человек получили ранения. Об этом сообщает газета The Bangkok Post.



По данным местных властей, три взрывных устройства были прикреплены к линиям электропередач в различных районах провинции. Кроме того, одно взрывное устройство находилось внутри банкомата, еще одно сдетонировало рядом с продуктовым магазином.



Отмечается, что в результате взрывов пострадали трое детей. Тайские службы безопасности ищут виновников случившегося. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

