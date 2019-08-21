Спасатели сняли шестерых детей с моста в Киеве

В Киеве шестеро детей забрались на Северный мост на высоту 100 метров, откуда сами спуститься уже не могли. Для их спуска вызвали спасателей. Об этом в среду, 21 августа, сообщила пресс-служба ГСЧС.



Инцидент произошел накануне вечером, спасателей на место вызвали полицейские.



"На место происшествия были направлены спасатели 13 Государственной пожарно-спасательной части, которые и оказали помощь по спуску детей с моста", - говорится в сообщении.



Отмечается, что для открытия заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез. Пострадавших нет.

