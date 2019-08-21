Гройсман объяснил, почему за 5 лет не удалось создать справедливую судебную систему

За предыдущие 5 лет не удалось создать справедливую судебную систему потому, что правительство не имело рычагов влияния на эту реформу. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины в среду, передает корреспондент УНН.



"Нам нужна справедливая судебная система. За предыдущие 5 лет создать справедливую судебную систему не удалось. Причины разные. У меня своя оценка происходящего. Правительство не имело непосредственных рычагов влияния на эту реформу, потому что это формировал парламент и президент", - сказал Гройсман.

