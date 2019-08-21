WP: администрация Трампа хотела предложить за Гренландию 600 миллионов долларов в год

Чиновники администрации президента США рассматривали вариант ежегодных выплат Дании в размере 600 миллионов долларов за бессрочное владение Гренландией. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.



Также администрация Трампа была готова выплатить Дании единовременную крупную сумму, чтобы стимулировать сделку. Размер этой суммы газета не уточняет.



Об интересе США к покупке крупнейшего в мире острова, являющегося автономной территорией Дании, СМИ стало известно на прошлой неделе. Дональд Трамп подтвердил эти сообщения, подчеркнув, что этот вопрос не носит стратегический характер для страны. Представители Дании и Гренландии уже заявляли, что остров не продается, а его судьбу могут решать только местные жители.



21 августа Трамп объявил, что отменяет свой визит в Данию в начале сентября из-за отказа премьер-министра Дании обсуждать сделку по Гренландии. Многие датские политики осудили Трампа, обвинив его в оскорблении страны.

