Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Украина вышла еще из одного соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующее решение в ходе заседания в среду, 21 августа, принял Кабинет министров.



Документом Министерству иностранных дел Украины поручено сообщить Исполнительному комитету СНГ о выходе из данного соглашения.



"Выйти из Соглашения о координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств их доставки, совершенной 26 июня 1992 в г.. Минске", - говорится в тексте постановления.

