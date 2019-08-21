В Киеве мужчина до смерти избил жену лопатой

В Киеве задержали мужчину, который до смерти забил жену. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.



В Оболонское управление полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что его жена умерла.



Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на полу квартиры мертвую 52-летнюю женщину. На теле умершей эксперты обнаружили многочисленные гематомы и кровоподтеки.



Мужчина рассказал, что во время совместного распития алкогольных напитков между супругами возникла очередная ссора. В разгар спора фигурант схватил лопату и избил ей жену, а на следующий день обнаружил ее мертвой.



Правоохранители установили, что 50-летний киевлянин вместе с женой работали в пункте приема вторсырья. Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.



Тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Фигуранта задержали.



Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

