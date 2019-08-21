Мининфраструктуры поддерживает введение очередной отсрочки по растаможке "евроблях"

Министерство инфраструктуры Украины поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского по отсрочке введения штрафных санкций для водителей авто на еврономерах (т.н. "евроблях") и войдет в рабочую группу по созданию законопроекта, призванного урегулировать порядок растаможивания автомобилей.



Как сообщается на сайте министерства, в среду в Киеве под председательством заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка состоялось совещание по решению вопросов растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.



В министерстве отметили, что с 22 августа 2019 года наступает административная ответственность водителей и владельцев автомобилей на иностранном регистрации за их использование с нарушением таможенного режима, однако ранее президентом Украины была инициирована отсрочка введения штрафных санкций.



"По результатам совещания принято решение создать рабочую группу, которая за время отсрочки санкций должна разработать новый законопроект, который урегулирует порядок растаможивания автомобилей. Рабочую группу будет возглавлять Владислав Криклий (начальник Главного сервисного центра МВД Украины – ИФ)", - отмечается в сообщении.



Лавренюк также отметил, что Мининфраструктуры поддерживает указанные инициативы и будет способствовать их реализации.



В мероприятии помимо Лавренюка и Криклия также приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, а также представители Национальной полиции, Государственной фискальной службы и общественности.



Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с просьбой в очередной раз на 90 дней отсрочить применение штрафных санкций к тем, кто не успеет в установленный срок растаможить автомобили на европейских номерах.



Жесткие штрафные санкции для владельцев "евроблях" должны были вступить в силу 22 мая, и предполагали как штрафы, таки и возможность конфискации автомобиля. Владельцы "евроблях" в течение двух дней митинговали под Верховной Радой с требованием продлить период "легализации".

