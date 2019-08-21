Партии самоустранились от Кабмина - Арахамия

Все парламентские силы, кроме партии Слуга народа, отказываются предлагать своих кандидатов в министры. Об этом в среду, 21 августа, заявил журналистам вероятный будущий глава фракции партии Слуга народа в парламенте Давид Арахамия, сообщает Украинская правда.



По его словам, должности в парламенте будут распределены между всеми партиями с соблюдением квотного принципа – а на членов Кабинета министров партийные квоты не распространяются.



"В правительстве нет квот. Это был какой-то договорняк – сейчас договорняки не нужны стране, правительство может быть просто технократическим – не партийным, не политическим, а технократическим.



Когда я звоню представителям других партий и говорю: "Вы можете предоставить свой list (список), для шорт-листа нормальных кандидатов на министров?", – они говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность – мы не дадим". Это прогосударственная позиция или чисто политическая спекуляция?", - сказал Арахамия.



По его словам, многие партии самоустранились от формирования нового Кабмина.



"Я не хочу имена говорить, но я говорю: если есть такая позиция – пусть они лесом все идут", - заявил представитель Слуги народа.



Он отметил, что партия будет сама назначать членов Кабмина и готова нести за это политическую ответственность. Вместе с тем, будущие назначения, по его словам, будут основываться не на политической принадлежности кандидатов, а на их профессиональных качествах.



"Все правительство будет профессиональным, это будут технократы. Если у человека есть трекрекорд и он может это сделать – вообще не важно, какую партию он представляет. Как политическая партия, которая несет почти стопроцентную ответственность, мы этого человека должны назначить и дать ему возможность эффективно работать, чтобы государство и ВВП рос. Такая рамка", - заявил Арахамия.



Он также подчеркнул, что правительство – исполнительная власть, и в новом его составе не будет политических интриг и скандалов.

