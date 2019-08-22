У Суркова заявили о борьбе двух подходов в окружении Путина к Донбассу и Украине

В России, в ближайшем окружении президента Путина, существует два подхода касаемо Донбасса и украинского вопроса, согласно одному из которых от него нужно как можно скорее отказаться, чтобы не нести дополнительные расходы. Другие же настаивают на продолжение давления на Украину с целью заставить Киев выполнить политическую часть Минских соглашений.



Об этом в интервью "Актуальным комментариям" сообщил близкий к советнику президента России Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков.



По его словам первую точку зрения отстаивает вице-премьер РФ Дмитрий Козак. А вторую - Сурков.



"Мне кажется, они по-разному видят конечную цель Минского процесса и по-разному читают Минские соглашения. Козак судит с экономической точки зрения. Экономически, чтобы вывести Донбасс из послевоенного шока, нужно много инвестиций. Вопрос, кто будет нести эти расходы? Украина? Россия? США? ЕС? Что ответит какой-нибудь рациональный экономист? Он ответит: кто угодно, только не мы", - рассказал Алексей Чеснаков.



По его словам, Козак полагает, что Донбасс надо кому-нибудь отдать, чтобы не брать на себя допрасходы, при этом кому - не очень важно.



"Есть также проблема санкций. Что бы ни говорили оптимисты, санкции, конечно, сдерживают наш экономический рост. И рациональный экономист полагает, что если избавиться от Донбасса, то и санкции тут же снимут, и экономический рост начнется, и вообще все будет так, как будто ничего и не было. Но на самом деле ведь — было. Пролилась кровь в Украине. По вине американских политиков. Но представители США не только не извинились, но еще и нашли в этом повод реанимировать политику сдерживания России и давления на нее", - заявил Чеснаков.



По его мнению, даже если ЕС и захочет работать с Россией в случае ее отказа от Донбасса, то США не позволят этого сделать.



"Да отдай мы хоть сто Донбассов, санкции не снимут. Европейцы, может быть, и захотят. А американцы — точно нет. А тогда и европейцы не смогут с нами работать полноценно, поскольку будут бояться американских санкций", - сказал Алексей Чеснаков.



Также по его мнению, в российском обществе, как и в госаппарате есть две группы влияния: "Одни хотят немедленно сбросить напряжение, "сдать Донбасс", им надоела украинская тема, они устали от конфронтации и готовы пойти на "похабный мир". Если они победят, то Россия проиграет. Другая группа, наоборот, хочет использовать высокое напряжение в международной политике для достижения большой цели - возвращения Украины в нормальное состояние близкой, ближайшей к России нации", - подытожил Чеснаков, отметив, что к сторонникам последней точки зрения относится и Сурков.



По словам Чеснакова, у Суркова позиция, что Донбассу должен быть предоставлен особый статус. "А не играть с Украиной в поддавки, как многие предлагают. Задача Украины — не дать Донбассу особый статус. Об этом уже заявил Зеленский. Поэтому они вертятся — предлагают особый статус только на переходный период, на 3-5 лет. Или особый статус после полного разоружения ополчения (то есть, никогда). У России задача противоположная — добиться для Донбасса особого статуса. Настоящего, постоянного, твердого. Закрепленного в украинской Конституции и украинских законах четко и безоговорочно. Чтобы потом нельзя было отменить сразу, как только поддержка России прекратится, как это хотят на самом деле украинцы. Донбасс должен сосуществовать с Украиной, приблизительно, как Гонконг с Китаем — один народ, две системы. Только не на пятьдесят лет, а бессрочно. Или же Украина может получить так называемый символический суверенитет над Донбассом. Что-то вроде того, как Британия над Канадой или Австралией, где английская королева номинально числится главой государства, но на деле никакой власти не имеет. Это будет хорошее решение", - говорит Чеснаков.

