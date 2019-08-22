Трамп рассказал о преимуществах возвращения России в G7

Президент США Дональд Трамп завил, что было бы гораздо проще обсуждать некоторые вопросы, если РФ вернется в G7. Трамп вновь повторил, что президент России Владимир Путин переиграл бывшего американского лидера Барака Обаму по Крыму, из-за чего Москву исключили из G7.



"Это (обсуждение вопросов - ред.) было бы гораздо проще, если бы Россия находилась в G7", - сказал президент США журналистам.



Ранее Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, как ожидается, президент США поднимет этот вопрос на саммите в Биаррице. Ранее Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8. При этом Трамп высказал мнение, что Россия была исключена из G8 при президенте США Бараке Обаме, так как президент РФ Владимир Путин "перехитрил его".



Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.



Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

