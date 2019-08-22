Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что украинские моряки находятся под следствием в России из-за противоправных действий в Керченском проливе, в то время как Киев заключил под стражу журналиста Кирилла Вышинского и обвинил его в госизмене за его журналистскую деятельность.



На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом немецкий журналист задал вопрос относительно возможности возвращения на родину, задержанных в Керченском проливе украинских моряков.



"Вы поинтересовались у моего коллеги судьбой моряков украинских, вы, наверное, помните как происходило в ноябре прошлого года, когда грубо нарушая нормы безопасности прохождения через проливы они тайком пытались пробиться, причем на борту были представители службы безопасности и документы, которые подтверждают, что у них был неправомерный приказ прорываться не уведомляя российских пограничников. Но, тем не менее, это люди, у них семьи, они выполняли преступный, опасный приказ", - сказал Лавров.



"Вы же не моряк, наверное? Вы журналист. Есть ваш товарищ по цеху, он журналист - его фамилия Вышинский. Он не прорывался через Керченский пролив наперекор всем нормам и правилам, он никого не трогал, никому ничего не запрещал, он просто писал репортажи. И за то, что он писал репортажи из Киева его обвинили в государственной измене. Просто, чтобы была более полная картина о том, как и где журналистам приходится работать. При случае, может быть, вас тоже заинтересует этот сюжет", - сказал Лавров.

