Россия и Германия призвали Киев к реализации минских соглашений

Россия и Германия рассчитывают, что новое правительство президента Украины Владимира Зеленского заявит о приверженности реализации минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Рассчитываем, что новое правительство в Киеве, которое будет сформировано президентом Зеленским, объявит о своей приверженности установлению мира на Донбассе на основе выполнения минского комплекса мер, который был, как вы знаете, утвержден резолюцией Совета безопасности ООН", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

