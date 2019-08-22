Зеленский сократил численность Комиссии по помилованию и утвердил ее новый состав

21 августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Комиссии при президенте Украины по вопросам помилования, а также сократил численность состава с 12 до 8 человек. Соответствующий указ №615/2019 опубликован на сайте главы государства.



В обновленный состав Комиссии по помилованию вошли:



руководитель аппарата Офиса президента Украины Алексей Днепров (как глава Комиссии);



исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко (заместитель главы Комиссии);



заместитель руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград – руководитель управления по вопросам помилования Офиса президента Украины Иван Пуховец (замглавы Комиссии, был в предыдущем ее составе);



исполнительный директор общественной организации "Экспертный центр по правам человека" Юрий Белоусов;



начальник администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Александр Крикушенко;



заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина;



главный консультант управления по вопросам помилования департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса президента Александр Марченко (секретарь Комиссии);



председатель правления Международной общественной организации "Международное общество прав человека - Украинская секция" Андрей Сухоруков (был в предыдущем составе Комиссии).



Также Зеленский внес изменения в Положение о порядке осуществления помилования, утвержденного указом президента №223 от 21 апреля 2015 года.



В соответствии с изменениями, теперь указы президента о помиловании осужденных лиц, отбывающих наказание, а также в отношении граждан иностранного государства, осужденных в Украине к лишению свободы и переданных для отбывания наказания в государствах, гражданами которых они являются, передаются для исполнения Министерству юстиции Украины. Согласно предыдущей редакции подобные указы президента перенаправлялись для исполнения Государственной пенитенциарной службе Украины.

