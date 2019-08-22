В ЛНР заявили о сбитом беспилотнике украинских силовиков

Народная милиция Луганской народной республики сбила у линии соприкосновения ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной республики Якова Осадчего.



По словам главы пресс-службы, беспилотник пытался обойти позиции Народной милиции и направиться в сторону села Веселая Гора.



Осадчий добавил, что аппарат был оборудован самодельным устройством для сброса гранаты ВОГ-25. Он также пообещал передать в Генпрокуратуру ЛНР имеющиеся материалы для приобщения к уголовным делам в отношении командира 46-й бригады ВСУ.



В ходе военной операции, начатой украинскими властями в 2014 году против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

