В ЦИКе Украины за день зарегистрировали 83 народных депутата

В среду, 21 августа, в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировали еще 83 народных депутата Украины, которые были избраны на досрочных парламентских выборах 21 июля. Всего этот процесс уже пройден для 321 парламентария. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.



В частности в ЦИК зарегистрировали 47 депутатов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.



Среди них: 26 нардепов от партии "Слуга народа", 8 - от "Оппозиционной платформы - За жизнь", 8 - от "Европейской солидарности" и 5 - от "Батькивщины".



Кроме этого зарегистрированы 36 депутатов, избранных по одномандатным округам (ОИО, мажоритарке). Таким образом, по состоянию на 21 августа ЦИК зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 – избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 155 – избранных в ОИО.

