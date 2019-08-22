Наркотическое вещество экстази проверили на алкоголиках

Ученые провели эксперимент в рамках исследования разных способов борьбы с алкогольной зависимостью. Оказалось, наркотик экстази работал лучше традиционных методов лечения алкоголизма. Соответствующий вывод сделал психиатр-нарколог и старший научный сотрудник Имперского колледжа в Лондоне доктор Бен Сесса.



Основная проблема лечения - рецидив. По статистике, 80% человек возвращаются к спиртному. А экстази в сочетании с психотерапией сокращал вероятность рецидива. Так, из 11 человек, подвергшихся экспериментальной терапии, только один вернулся к изначальному уровню употребления алкоголя, 5 человек выпивают 1-2 раза в неделю и еще 5 вообще отказались от спиртного.



По мнению психиатра, экстази уменьшает болезненность психологических травм из прошлого, которые обычно являются причинами алкоголизма. Курс лечения рассчитан на восемь недель. Он предполагает работу с психотерапевтом. На 3-й и 6-й неделях лечения происходит прием довольно больших доз экстази. После курса терапии синдрома отмены в связи с прекращением прием наркотика не наблюдалось.

