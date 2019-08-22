О росте товарооборота: все, за что «уплочено», должно быть проглочено

Интересное статистическое наблюдение: за первое полугодие 2019 года розничный товарооборот увеличился на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А промышленное производство за тот же период прибавило только 0,5%. В июне же и вовсе сократились на 2,3%. Что же мы так активно покупаем и за какие деньги?

Итак, немного о достижениях. За первые шесть месяцев в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 3%, в перерабатывающей промышленности – падение на 0,1%, в снабжении электроэнергией, газом и кондиционированным воздухом – падение на 1,5%. Ну, и все в таком же духе. Понятно, что выручит сельское хозяйство. Поля засеяны, урожай на подходе, наблюдаем за мировыми ценами.



Но все-таки любопытен вопрос торговли. И не случайно. Вы не интересовались структурой ВВП Украины? Угадайте: какая отрасль занимает первое место в формировании этого консолидированного показателя? Думаете, сельское хозяйство? Или услуги (все-таки мы транзитная страна)? А, может, быть IT-сектор? Нет, 14% ВВП приходится на внутреннюю торговлю, свыше 12% – на промышленность (прибавочная стоимость делает свое дело), на сельское хозяйство, несмотря на его экспортный доминирующий характер, всего 10,2%, на транспорт – 6,4%. На строительство, несмотря на строительный бум в крупных городах, приходится лишь 2,5% ВВП.



По доходу на душу населения ($2,8 тыс.) Украина стоит вровень с Нигерией, Филиппинами, Марокко и другими не самыми развитыми странами. При этом товарооборот розничных предприятий Украины, по данным Госслужбы статистики, составил 363,8 млрд. грн., что на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.



Лидером по объемам розничного товарооборота в первом полугодии 2019 года был город Киев (98,3 млрд. грн.). Среди регионов страны первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (47,1 млрд. грн.); второе – Харьковская (38,1 млрд. грн.); третье – Одесская (37,9 млрд. грн.) области.

Выплаты Гройсмана не помогли ему сохранить политическую карьеру, но добавили копейку наибеднейшим – пенсионерам. Напомню, что с 1 марта Кабмин ввел автоматическую индексацию пенсий. В результате пенсия выросла для 8,97 млн. украинцев. При этом перерасчет пообещали сделать ежегодным, и следующего повышения следует ждать в марте 2020 года



Наименьшие объемы розничного товарооборота в первом полугодии 2019 года продемонстрировали розничные предприятия Луганской (4,6 млрд. грн.), Черновицкой (7,1 млрд. грн.) и Тернопольской (7,3 млрд. грн.) областей.



Если посмотреть по структуре, то больше половины потрачено на продовольственные товары, а меньше – на непродовольственные. И это тоже говорит о многом: на рынок выплеснулись деньги, которые тут же были потрачены не на роскошь или развлечения, а на еду. Кто-то стремительно отъедался после голодухи. И мы понимаем, кто это.



Выплаты Гройсмана не помогли ему сохранить политическую карьеру, но добавили копейку наибеднейшим – пенсионерам. Напомню, что с 1 марта Кабмин ввел автоматическую индексацию пенсий. В результате пенсия выросла для 8,97 млн. украинцев. При этом перерасчет пообещали сделать ежегодным, и следующего повышения следует ждать в марте 2020 года. Или, как мы писали, не ждать. Это в зависимости от инфляции и роста зарплат в стране. Если вдруг окажется, что инфляция, по мнению Госстата, была незначительной, то в следующем году выплат не будет.



Но в нынешнем году средняя сумма перерасчета пенсий составила 514 грн. Кому-то досталось 100 грн., кому-то тысяча. В любом случае это легло дополнительной нагрузкой на бюджет Пенсионного фонда, который и без повышения едва справлялся с выплатами.



И тут на него взвалили новую задачу – так называемую выплату компенсаций за предыдущие годы. Помимо индексации пенсионных выплат, перед выборами вдруг было принято решение о дополнительной разовой компенсации в размере 2410 грн. для более, чем 2 млн. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж, но получающих пенсию, размер которой не превышает 1700 грн. в месяц. Это единовременное пособие разбили на две части – перед первым туром голосования и перед вторым: по 1205 грн. в марте и столько же в апреле.



Всего по статистике пенсионные выплаты за июнь увеличились на 1,1 млрд. грн. Потом пошла волна скрытых повышений и доплат госслужащим (чтобы правильно голосовали) – премии, материальная помощь и проч. Пенсионерам пообещали повышение пенсий в июле, для тех, кто имел большой страховой стаж, но получал небольшие зарплаты.



Не знаю, успели ли потратить обещанную прибавку другие бюджетники – Гройсман обещал врачам и учителям, но допускаю, что, обнадеженные этой информацией, они раскупорили заначки и тоже основательно наелись.



Прав был, видимо, министр социальной политики Андрей Рева, когда говорил: украинцы тратят на еду свыше 50% от своих доходов потому, что много едят. Да, мы такие. Настоящие обжоры. Любим вкусно поесть. И как только получаем деньги от власти, тратим их на еду. А, может, это все-таки от бедности?

Такая она загадочная украинская душа. Мы уже выучили стадии политического процесса и понимаем, что щедрых подачек больше не будет. Поэтому через пять лет, возможно, станет хуже. А вот в этом году все хорошо, и надо пользоваться моментом. Потратить то, что дали. Пока оно у нас есть



Тут не надо упускать еще один нюанс. Валовой внутренний продукт, в котором на первом месте торговля, демонстрирует медленный, но устойчивый рост в последние годы, в том числе и за счет роста стоимости товаров. ВВП такая хитрая “штука”, которая может увеличиваться не только за счет того, что государство выпустило больше единиц продукции, но и за счет того, что эта продукция стала дороже. Не говоря уже об импорте.



Спрос рождает не только предложение, но и цену. Больше спроса – выше цена. Удивляет стоимость сезонных продуктов? Огурцы и помидоры на базаре вполне по европейским ценам? Крестьяне говорят: засуха. А мы скажем: выплаты. И невидимая для Госстата инфляция, которая съедает все плоды “аттракциона невиданной щедрости” от Кабмина.



Не случайно с новостью о впечатляющем росте розничного товарооборота за первое полугодие диссонируют результаты исследования, которое провело агентство Info Sapiens при содействии инвестиционной компании Dragon Capital.



По их данным, потребительские настроения украинцев заметно ухудшились, в том числе и в период “выплат от Гройсмана”. Так, в июне индекс снизился на 0,4 пункта – до 82,4 по сравнению с маем. Одновременно индекс экономических ожиданий в июне снизился на 0,5 пункта – до 89,9. Хотя индексы ожиданий показали рост. Так, индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился на 0,6 пункта (до 86,8); индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 1,2 пункта (до 91,2), при том что индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет снизился на 3,3 пункта (до 91,8).



“Незначительное снижение получили индексы ожидаемого развития экономики страны в течение пяти лет и целесообразности делать крупные покупки при незначительном росте индексов текущего личного материального благосостояния и ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года”, – заключили аналитики.



Такая она загадочная украинская душа. Мы уже выучили стадии политического процесса и понимаем, что щедрых подачек больше не будет. Поэтому через пять лет, возможно, станет хуже. А вот в этом году все хорошо, и надо пользоваться моментом. Потратить то, что дали. Пока оно у нас есть.