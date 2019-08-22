Украина обратилась к G7 из-за "возвращения" России

Посольство Украины в США обратилось к лидерам стран "Большой семерки" (G7) с призывом заставить Россию вернуться к конструктивному поведению. "Обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в "Группу семи", - сказано в сообщении посольства в Facebook.



Посольство обращает внимание на то, что Россию лишили права быть членом почетного клуба G7 из-за аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права. В диппредставительстве также напоминают об агрессии РФ на Донбассе, "а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов "Группы семи".



"Призываем лидеров стран-членов "Группы семи" не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - сказано в сообщении.

