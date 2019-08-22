Трамп раскритиковал премьера Дании за заявление из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, в какой форме премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о том, что Гренландия не продается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.



Трамп заявил, что Фредериксен сделала "неприятное и неуместное заявление", когда назвала "абсурдом" его планы купить Гренландию.



"Это очень неприятный способ что-то сказать", - добавил Трамп.



Ранее президент США решил отменить свой визит в Данию, который планировался в сентябре. Трамп объяснил свое решение тем, что власти Дании не заинтересована обсуждать продажу США крупнейшего острова - Гренландии.



В последние дни источники в Белом доме в интервью нескольким СМИ подтвердили интерес Дональда Трампа к приобретению Соединенными Штатами крупнейшего в мире острова, принадлежищему Дании.



18 августа сам президент Трамп публично признал это.



В Гренландии расположена самая северная военно-воздушная база США. Остров считается стратегически важной территорией в обеспечении безопасности Северной Америки.

