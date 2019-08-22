Иран представил новую ракету ПВО большой дальности

Военные Ирана продемонстрировали новую мобильную ракету класса "воздух-поверхность" большой дальности собственной разработки, сообщили иранские СМИ в четверг.



Государственное телевидение Ирана показало президента страны Хасана Рухани, присутствовавшего на церемонии презентации ракетной системы Bavar-373, которую иранские СМИ назвали конкурентом российского зенитно-ракетного комплекса С-300.



Новые ракеты предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей противника на высоте до 65 км и на расстоянии до 300 км. Система способна обнаруживать до 100 целей, работать по шести целям одновременно.



Демонстрация нового ракетного комплекса прошла в День оборонной промышленности Ирана - 22 августа.



Наблюдатели обратили внимание, что американский разведывательный беспилотник был сбит в июне именно ракетой "воздух-поверхность".

