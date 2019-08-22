Россия решила утилизировать украинскую подлодку "Запорожье"

Минобороны РФ ищет подрядчика для утилизации единственной украинской подлодки "Запорожье", оказавшейся у России после аннексии Крыма, следует из материалов российского портала госзакупок.



На портале размещен тендер на "утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б в 2019 и 2020 годах". На проведение работ выделено 193 млн руб., они должны быть выполнены до 10 ноября 2020 года.



Адмирал Виктор Кравченко, занимавший в 1998-2005 годах должность начальника Главного штаба ВМФ, сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru), что "Запорожье" - единственная подлодка данного проекта, находящая в распоряжении ВМФ России.



В июне Минобороны РФ уже объявляло тендер на утилизацию подлодки и БПК данных проектов, однако он был отменен по "решению заказчика".



Подлодка "Запорожье" была построена в 1970 году. Она была единственной подводной лодкой в составе ВМС Украины до аннексии Россией Крыма в 2014 г..

