Красный Крест направил на Донбасс почти 250 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса 14 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает Государственная пограничная служба Украины.



"Через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовало 14 грузовиков от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.



В общем пограничники оформили груз общей массой 247,48 тонны. Транспортные средства перевозили средства гигиены, лекарства и строительные материалы.

