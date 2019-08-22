Заражённому радиацией российскому врачу сказали, что он "наелся фукусимских крабов"

Врачу Архангельской областной больницы, где лечили пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, заявили, что обнаруженный в его организме радиоактивный цезий137 появился после поездки в Таиланд. "Где Таиланд, там и Япония. Ты просто там "наелся фукусимских крабов", сказали ему при обследованиив федеральном медицинском центре имени Бурназяна в Москве. Об этом "Медузе" рассказал его коллега Павел Ковалёв (имя изменено).



Он настаивает, что врач "надышался цезием", оказывая помощь пострадавшим без респиратора и специальной одежды. Медиков, по его словам, обманули, сообщив, что доставленные в больницу пациенты "дезактивированы" и не опасны.



Уже во время операции пришли дозиметристы и "в страхе выбежали из операционной". Затем они признались врачам, что уровень бета-излучения зашкаливает, добавил собеседник издания. Он также отметил, что в этот день в приемном покое больницы, куда привезли пострадавших, были другие пациенты – в том числе, подростки и беременные женщины.



На следующий день, по его словам, военные провели дезактивацию в операционных и приемном покое, выкосили траву на территории больницы, а также демонтировали и увезли все радиоактивные предметы, в том числе ванну в приемном покое, в которой мыли пострадавших.



12 августа в больницу приехали сотрудники Минздрава. Они не отрицали, что врачи получили облучение во время оказания помощи, и заявили, что им за это заплатят сверхурочные — примерно 100 рублей в час. Приехавшие позже в больницу военные медики, по словам Ковалёва, отказались входить в палаты пострадавших.



Врач Архангельской областной больницы сообщил "Медузе", что военные изъяли всю документацию о том, что к ним поступали больные с радиацией. Результаты обследования, которое прошёл 21 сотрудник из 57-ми, им до сих пор не дали.



Первым о враче, у которого выявили радиоактивный изотоп, рассказало The Moscow Times. Издание отмечало, что медиков не предупредили о том, что привезенные в больницу пострадавшие заражены радиацией. ФСБ заставила их подписать бумаги о неразглашении.



Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли по меньшей мере пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался.



