Заражённому радиацией российскому врачу сказали, что он "наелся фукусимских крабов"

Заражённому радиацией российскому врачу сказали, что он "наелся фукусимских крабов"

Врачу Архангельской областной больницы, где лечили пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, заявили, что обнаруженный в его организме радиоактивный цезий137 появился после поездки в Таиланд. "Где Таиланд, там и Япония. Ты просто там "наелся фукусимских крабов", сказали ему при обследованиив федеральном медицинском центре имени Бурназяна в Москве. Об этом "Медузе" рассказал его коллега Павел Ковалёв (имя изменено).

Он настаивает, что врач "надышался цезием", оказывая помощь пострадавшим без респиратора и специальной одежды. Медиков, по его словам, обманули, сообщив, что доставленные в больницу пациенты "дезактивированы" и не опасны.

Уже во время операции пришли дозиметристы и "в страхе выбежали из операционной". Затем они признались врачам, что уровень бета-излучения зашкаливает, добавил собеседник издания. Он также отметил, что в этот день в приемном покое больницы, куда привезли пострадавших, были другие пациенты – в том числе, подростки и беременные женщины.

На следующий день, по его словам, военные провели дезактивацию в операционных и приемном покое, выкосили траву на территории больницы, а также демонтировали и увезли все радиоактивные предметы, в том числе ванну в приемном покое, в которой мыли пострадавших.

12 августа в больницу приехали сотрудники Минздрава. Они не отрицали, что врачи получили облучение во время оказания помощи, и заявили, что им за это заплатят сверхурочные — примерно 100 рублей в час. Приехавшие позже в больницу военные медики, по словам Ковалёва, отказались входить в палаты пострадавших.

Врач Архангельской областной больницы сообщил "Медузе", что военные изъяли всю документацию о том, что к ним поступали больные с радиацией. Результаты обследования, которое прошёл 21 сотрудник из 57-ми, им до сих пор не дали.

Первым о враче, у которого выявили радиоактивный изотоп, рассказало The Moscow Times. Издание отмечало, что медиков не предупредили о том, что привезенные в больницу пострадавшие заражены радиацией. ФСБ заставила их подписать бумаги о неразглашении.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли по меньшей мере пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался.