Wall Street Journal: США и власти Венесуэлы ведут секретные переговоры

Администрация Дональда Трампа вступила в переговоры с людьми из ближайшего окружения непризнанного Соединенными Штатами и десятками других стран президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Цель переговоров – создание условий для ухода Мадуро с поста президента и проведение свободных выборов в стране, которая находится в глубокой экономической депрессии. Об этом в среду вечером сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров со стороны Венесуэлы.



Сообщается, что в переговоры с администрацией Трампа вовлечён Диосдадо Кабельо, глава конституционной ассамблеи страны, в прошлом глава парламента Венесуэлы. Он стал объектом американских санкций по подозрениям в причастности к контрабанде наркотиков.



Интерес Кабельо и других участников переговоров со стороны Венесуэлы заключается в получении американских и международных гарантий того, что они смогут оставаться в стране и не опасаться за свою безопасность. Эти гарантии должно уважать правительство, которое придёт к власти в Венесуэле в результате мирного процесса.



Впервые о контактах американской администрации с окружением Мадуро стало известно во вторник. Об этом заявил сам Дональд Трамп. Чуть позже информацию подтвердил и Николас Мадуро.



Как пишет The Wall Street Journal, переговоры с Кабельо – признание администрацией Трампа безуспешности усилий вынудить Николаса Мадуро уйти в отставку, поэтому она пытается привлечь к этому процессу другие центры власти в Венесуэле.

