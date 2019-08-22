ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает на допрос 3 сентября пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, сообщила пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова. "Могу лишь подтвердить, что Порошенко вызывается на допрос 3 сентября", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.



В то же время она отметила, что не имеет санкции на разглашение времени допроса, а также уголовного производства, в рамках которого планируется проведение следственных действий.



Как сообщалось, 12 августа после допроса пятого президента Украины Порошенко в ГБР как свидетеля в деле о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" директор Госбюро Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа.



Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа.

