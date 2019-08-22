Аваков назвал число силовиков, погибших за 28 лет

За годы независимости Украины при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 правоохранитель. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на церемонии увековечения памяти погибших работников органов внутренних дел, сообщает пресс служба МВД в Facebook.



"За годы независимости Украины при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 милиционер, а с начала боевых действий на Востоке Украины - 455 правоохранителей", - отметил министр.



Присутствующие возложили цветы к мемориальным плитам с именами погибших правоохранителей. Во время церемонии отмечалось, что за год мемориальный комплекс увеличился на 13 фамилий.



Как известно, 22 августа в Украине отмечают День памяти погибших правоохранителей.

