Налоговая мафия: Как фискалы Алексей Кавылин и Юлиана Козаченко воротят миллионами

Из-за подобной деятельности фискалов в области за истекшие два года долги по уплате налогов увеличились на 500 000 000 гривен.

Несколько последних лет на территории Запорожской области Управлений Государственной фискальной службы занимается не столько организацией обслуживания налогоплательщиков, сколько организацией незаконной деятельностью межрегиональных конвертационных групп, пишет издание Наш город со ссылкой на Издато.

Заместитель начальника Запорожского управления ГФС Руслан Рачинский не первый год занимает высокую должность в фискальном ведомстве, благодаря чему умудрился обрасти не только коррупционными связями и схемами, позволяющими «крышевать» предприятия всех форм собственности, но и расставить на различные ответственные должности своих людей.

Одним из таких верных соратников Рачинского является Константин Алавидзе, занимающий должность начальника управления погашения долга ГУ ГФС в Запорожской области. В свое время Рачинский поспособствовал Алавидзе в занятии этой должности, и последний теперь является верным подельником во всех схемах своего шефа.





Руслан Рачинский

Основная функция Алавидзе, которую он выполняет – это невмешательство в процесс ликвидации, банкротства рискованных субъектов и бюджетных должников. С ними «работает» сам Рачинский, имеющий непосредственный интерес в реализации имущества сельских хозяйств, находящегося под залогом. Через подставных оценщиков имущества Рачинский готовит документы о стоимости имущества, и реализует его через подконтрольные предприятия, имея огромные суммы на разнице в стоимости.

Из-за подобной деятельности фискалов в области за истекшие два года долги по уплате налогов увеличились на 500 000 000 гривен. Эти полмиллиарда осели в карманах фискалов, получающих незаконную прибыль с продажи имущества, находящегося в налоговом залоге.

Кроме этого, Рачинский и Алавидзе, по данным предпринимателей, проводят консультации субъектов хозяйственной деятельности за денежное вознаграждение, и способствуют в рассрочке налогового долга или вообще его списанию через свои черные схемы.

«Отцами» схем Рачинского являются ныне занимающие высокие должности в Киеве Алексей Кавылин и Юлиана Козаченко. Кавылин, ранее занимавший должность главы ГФС в Запорожской области, неоднократно оказывался в эпицентре громких коррупционных скандалов, поэтому репутация ему много меньше дороже незаконно получаемых денег.

Из-за таких влиятельных покровителей Рачинский и Алавидзе пока так и не стали фигурантами уголовных дел. Всякий раз, когда борцы с коррупцией уже готовы внести сведения о из «подвигах» в ЕРДР, Кавылин и Козаченко помогают им выйти сухими из воды.

Но ведь так будет не всегда?