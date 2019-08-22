Верный выбор букета цветов к 1 сентября: советы флористов Киева

День знаний — очень важный день и для школьников, и для их родителей. Впереди целый год обучения новым дисциплинам и навыкам. Такой торжественный день принято отмечать вручением букета первой учительнице или классному руководителю.

Какие букеты принято дарить учителям

Столичные флористы советуют отдавать предпочтение цветочным салонам, имеющим большой опыт и сервис доставки цветов. Среди них - проверенный годами и уже известный в городе интернет-магазин цветов "Квіточка". Для ребенка, идущего в первый класс, школа — новый и неизведанный мир. Для того, чтобы смягчить переход к взрослой жизни, постарайтесь заинтересовать будущего первоклассника. И совместный выбор букета как нельзя лучше подходит для этой цели. Вы можете заказать доставку именно того букета на 1 сентября, которому отдаст предпочтение будущий школьник. Доставка цветов в Киеве от https://kvitochka.kiev.ua помогает родителям без лишних хлопот приобрести недорого красивую композицию.

Детям из более старших классов проще, ведь они уже знают предпочтения своих наставников. Однако существует этикет для вручения этого цветочного презента учителям. Основной фактор для неписаных правил — возраст педагога:

молоденькой учительнице принято дарить небольшие соцветия пастельных оттенков. Для того, чтобы сделать заказ цветов, Киев — очень подходящий город. Большие расстояния и нехватка времени киевлян ведут к тому, что покупка совершается наспех. Согласитесь, что это далеко не лучший вариант для того, чтобы показать ребенку все положительные стороны Дня знаний;

учительнице среднего возраста принято дарить крупные цветки с яркой окраской. Благо, осень богата астрами, хризантемами, георгинами и гладиолусами. Все они одинаково хорошо смотрятся и в монокомпозициях, и в сочетании с другими растениями;

для учительниц элегантного возраста доставка букетов по Киеву круглосуточно предлагает профессиональные композиции из роз. Помните, что лишнего декора быть не должно, цвета должны быть насыщенными, но спокойными;

учителям мужского пола вы можете вручить интересные букеты, сделанные из непривычных цветков. Каллы, подсолнухи, даже маки — все это хорошие варианты. Но помните, что излишней игривости в оформлении следует избегать.

Какого размера и формы должен быть букет

Обязательно привлеките своего ребенка к выбору. Школьник вовлекается в процесс, и 1 сентября приобретает для него торжественный оттенок. Для того, чтобы сделать заказ букета, итернет-ресурс подходит очень хорошо. В большом каталоге вы сможете подобрать и красивый, и практичный вариант.

При выборе обязательно учтите, что с этими цветами ребенку придется провести всю линейку. Вручение обычно происходит после торжественной части, в классной комнате. Большой и пышный букет малыш может просто не сохранить в целости до этого момента. Чтобы избежать расстройства и негативных эмоций, купите небольшую аккуратную композицию, которую школьник сможет спокойно держать в руках.

Чем меньше рост ребенка, тем меньше должна быть композиция. Со стороны очень мило смотреть, как первоклассник несет огромные гладиолусы, но минусов у такого подхода больше, чем плюсов. Чем старше школьник, тем более объемные букеты вы можете выбирать.

Оформление сейчас может быть очень интересным. Если есть возможность, обратите внимание на школьную тематику. Флористы используют декоративные карандаши, глобусы, тетрадки для того, чтобы подчеркнуть особенность повода. Также очень уместно будет смотреться осенняя тематика: гроздья красной рябины или калины, листья клена, яблоки.

Вручают цветы обычно в упаковке. Это может быть как корзинка, так и оберточная бумага. Стоит позаботиться о том, чтобы стебли и соцветия не пачкали одежду и руки. В этом случае ваш букет упакован правильно и подарит немало радости вашему учителю!