"Батькивщина" выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера Рады

ВО "Батькивщина" претендует на должность вице-спикера Верховной Рады, заявил избранный народным депутатом Украины от партии Андрей Кожемякин.



"И партия "Батькивщина" сегодня, фракция "Батькивщина" выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера", - сказал Кожемякин в четверг в Киеве.



Он не захотел назвать фамилию кандидата на этот пост.



"Завтра, если это будет утверждено, то мы будем уже говорить более конкретно", - сказал Кожемякин.



По словам политика, руководить фракциейц "Батькивщина" в Верховной Раде IX созыва вновь будет лидер одноименной партии Юлия Тимошенко, заместителем же главы фракции предлагается назначить Сергея Соболева.



В то же время, по его словам, "Оппозиционная платформа - За жизнь" также претендует на должность вице-спикера, однако кандидатуру еще не назвала.

