Brexit: Макрон заявил о необходимости "бэкстоп"

План по "бэкстопу" относительно Ирландии и Северной Ирландии "необходим" для сохранения политической стабильности и единого рынка. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который сегодня принимает в Париже премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает УНН со ссылкой на ВВС.



"Бэкстоп", против которого выступает Джонсон, направлен на предотвращение появления жесткой границы на острове Ирландия после Brexit.



Макрон сказал, что он "очень уверен", что Великобритания и ЕС смогут найти решение этого вопроса в течение 30 дней - график, предложенный канцлером Германии Ангелой Меркель, - "если будет добрая воля с обеих сторон".



Он добавил, что решение может быть достигнуто "без изменения условий соглашения о выходе (Великобритании из ЕС - ред.)".



Джонсон заявил, что его "сильно вдохновили" переговоры с Меркель в Берлине, которые прошли накануне.



Он подчеркнул свое желание заключить сделку с ЕС, но добавил, что "жизненно важно доверие к политике", что Великобритания покинет ЕС 31 октября.



Он также сказал, что "ни при каких обстоятельствах" Великобритания не установит проверки или контроль на границе Ирландии и Великобритании.



Ранее Макрон предположил, что Brexit может привести к тому, что Великобритания перестанеть быть великой страны.



"Британцы привязаны к идее относительно того, чтобы быть великой страной, членом Совета Безопасности. Дело не может быть в том, чтобы покинуть Европу и сказать "мы будем сильнее", прежде чем в конце концов стать младшим партнером Соединенных Штатов, которые действуют все более и более гегемонистски", - цитирует The Guardian Макрона.



Ранее Джонсон написал письмо главе Евросовета Дональду Туска, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза. В частности, он назвал "бэкстоп" на острове Ирландия "антидемократическим и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства".



Добавим, "бэкстоп" (backstop) является своеобразной "страховкой", направленной на избежание пограничного контроля между Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией в составе Соединенного Королевства, после Brexit.

