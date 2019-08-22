Из-за турбулентности на авиарейсе в Испании пострадали 14 человек

Четырнадцать человек получили легкие травмы, когда рейс, выполняла компания Evelop с Маврикия в испанскую столицу Мадрид, попал в сильную турбулентность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.



Самолет Airbus 330 успешно приземлился в аэропорту Мадрида во вторник ночью после того, как попал в 15-секундную турбулентность в воздухе, что привело к резкому снижению самолета на 100 метров.



Четырнадцать человек получили синяки и были доставлены в местные больницы. Их всех выписали в тот же день. Среди пострадавших было три стюардессы, заявили в компании Evelop.

