Британский телеканал выпустит документальный фильм о Путине

Британский телеканал Channel 4 объявил о съемках трехсерийного документального фильма о президенте России Владимире Путине.



Производством фильма «Putin: A Russian Spy Story» займется компания Rogan Productions. Съемки пройдут в России, США, Великобритании и Европе. В фильм войдут высказывания Путина, людей из его окружения и «тех, кого сильнее всего затронули действия» российского президента.



«Фильм расскажет о том, как, будучи бывшим разведчиком, он пересмотрел политику и какое влияние это оказало на весь мир», — сказал исполнительный продюсер киноленты Джеймс Роган.



Когда выйдет фильм, на телеканале не уточнили.

