Нетаньяху на родине раскритиковали за высказанную Украине благодарность

Отношение Киева к преступлениям нацизма неоднозначно. Об этом заявило издание The Times of Israel после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за "усилия в войне против антисемитизма".



В статье речь идет о том, что в последние годы Украина действительно предпринимала меры по сохранению памяти о жертвах холокоста - например, власти запланировали строительство мемориального центра в Бабьем Яру, где в годы Второй мировой войны были расстреляны десятки тысяч евреев.



Но при этом руководство страны приняло ряд спорных решений. В частности, после массовых протестов в центре Киева в 2015 году был принят пакет законов о декоммунизации, направленный на ликвидацию идеологического наследия советского периода. Он предусматривает уголовную ответственность для лиц, открыто выражающих коммунистические взгляды и отрицающих "преступления коммунистического тоталитарного режима". После этого в стране были реабилитированы ультранационалистические деятели Степан Бандера и Роман Шухевич. Также в марте 2019 года вступил в силу закон, который уравнял ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов. А между тем некоторые историки считают членов Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) причастными к еврейским погромам на Украине в 1941 году.



Кроме того, авторы материала напомнили об инциденте в 2016 году, когда украинское правительство заподозрили в попытке пересмотреть историю после того, как оно рассказало о планах по реконструкции Бабьего Яра. Еврейское сообщество заявило, что таким образом в стране хотят превратить символ холокоста в "общий символ человеческих страданий" и лишить его уникальности, писало The Jerusalem Post.



Спустя почти год, в ходе мероприятий по случаю 75-й годовщины событий в Бабьем Яру, на территории комплекса открыли памятник украинским журналистам, которые, по утверждению властей, были там убиты. The Times of Israel подчеркивают, что многие из них работали в газете, связанной с ОУН-УПА, активно призывавшей украинцев сдавать евреев нацистам.



Таким образом, Нетаньяху демонстрирует отказ от противостояния ревизионизму некоторых союзников Израиля в Центральной и Восточной Европе, которых он считает "противовесом" для наиболее критически настроенных членов Европейского союза, утверждают авторы материала.