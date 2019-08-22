Забота о здоровье в преклонном возрасте

Организм молодого человека в состоянии сам бороться с различными вирусными и инфекционными заболеваниями. Но в старости, по мере возрастных изменений, он постепенно изнашивается, становится более чувствительным к самым незначительным болезням, которые быстро усугубляются и приводят к тяжелым осложнениям. В этой статье мы расскажем, что нужно делать пожилым людям, чтобы надолго сохранить здоровье и хорошее самочувствие.







Регулярный профилактический осмотр

У большинства людей пожилого возраста возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой, пищеварительным трактом. Многие заболевания протекают в скрытой форме и долгое время не имеют выраженной симптоматики. Обнаружить их на ранней стадии можно только путем регулярного профилактического осмотра. Поэтому ортопед , кардиолог, гастроэнтеролог, невролог и пульмонолог должны осматривать возрастных пациентов дважды в год. Даже если у пожилого человека нет никаких жалоб на состояние здоровья, профилактический осмотр обязателен.

Здоровье легких

К сожалению, большинство стариков страдают бронхолегочными болезнями, поскольку больше лежат, но меньше двигаются. А это приводит к ослаблению органов дыхания и застойным процессам в них. Не все пожилые пациенты готовы выполнять различные манипуляции и ингаляции, которые облегчают состояние. В этом случае отличным вариантом станет небулайзер. Перед покупкой следует узнать ответы на вопросы : как правильно выбрать, какой лучше и эффективнее в том или ином случае.

Умственное здоровье

Деменция у людей в пожилом возрасте развивается постепенно, и окружающие люди не сразу распознают в раздражительности и забывчивости своего пожилого родственника проявление серьезной патологии. Укрепить ментальное здоровье и предупредить развитие деменции можно, если в пожилом возрасте вести правильный образ жизни и уделять здоровью максимум внимания.

Регулярные, умеренные физические нагрузки, правильное питание и отказ от вредных привычек помогут надолго сохранить не только здоровье, но и поддержать умственные способности. В ежедневном рационе должны преобладать продукты, которые богаты витаминами, минералами и особенно клетчаткой.

Благотворно влияет на умственное здоровье любой труд: будь то уход за огородом, садом, работа по дому или другие рутинные дела, которые поддерживают моторику, имеющую непосредственное влияние на ментальные способности.

Отдых в санатории

Положительно влияет на здоровье пожилого человека и его психоэмоциональное состояние пребывание в лечебно-профилактических учреждениях. Санатории могут иметь общее направление либо определенную специализацию.

В санаторных условиях пожилым людям оказывается квалифицированная медицинская помощь, проводятся профилактические мероприятия по предупреждению многих заболеваний. Здесь свой близкий круг общения, в котором каждый человек сможет найти друзей. А приятное времяпровождение на свежем воздухе положительно влияет на эмоциональный фон.







Посторонняя помощь

Пожилые люди нуждаются во внимании и заботе. Но не всегда у близких людей есть достаточно времени, чтобы проводить его в заботах о стареющем родственнике. Ситуация усугубляется, если есть тяжелые заболевания, которые требуют регулярного оказания помощи. Нет ничего страшного в том, чтобы привлекать к помощи посторонних людей. Кто-то нанимает квалифицированных сиделок, а кто-то предпочитает пользоваться услугами специализированных учреждений по содержанию пожилых людей, таких, например, как дом престарелых в Киеве .