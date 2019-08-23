Уникальное боди, населенное бактериями, устраняет запах пота

"Пробиотическое белье" - новая разработка, которая позволяет устранять неприятный запах, исходящий от тела. Как передает "Российская газета", это боди с длинными рукавами, которое максимально плотно облегает тело. Ткань боди содержит живые пробиотические бактерии, корректирующие микрофлору человеческого тела и препятствующие возникновению неприятного запаха.



По словам разработчиков, благодаря их боди, полностью отпадет необходимость в использовании дезодорантов. Также "оздоровление" микрофлоры кожи позволит укрепить иммунную защиту. Напомним: сам пот не имеет запаха. Неприятный запах появляется в результате жизнедеятельности бактерий, живущих на коже. Ученые решить эту проблему хотят, изменив состав бактерий, обитающих на коже.



Разработчик костюма Рози Бродхэд работала совместно с микробиологом Крисом Каллевартом из Гентского Университета. Он предложил использовать для боли пробиотические бактерии, живущие на коже. Ученые заявляют: разработка перспективна для производства спортивной одежды. Бактерии в боди выдерживают стирку, если температура воды не превышает 30 градусов Цельсия.

