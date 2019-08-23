Грязный воздух в городе приравняли к сигаретному дыму

Американские ученые проанализировали статистику о загрязнении воздуха за 2000-2018 годы и медицинские данные более 7000 человек из шести крупных городов США. В первую очередь, специалистов интересовало состояние легких добровольцев, пишет "Новости Mail.RU".



Вывод ученых таков: за 18 лет количество токсичных загрязняющих частиц и окиси азота в городском воздухе несколько сократилось, чего нельзя сказать об уровне озона, который, наоборот, вырос. Это отчасти объясняется глобальным потеплением. Озон раздражает органы дыхания (провоцирует развитие эмфиземы) и производит токсический эффект в целом. Влияние озона, с точки зрения развития эмфиземы, сравнимо с курением сигарет.



Было подсчитано, что рост концентрации озона в атмосфере всего на 3 частицы на миллиард приводит к ускорению развития эмфиземы легких, соотносимому с выкуриванием пачки сигарет в день на протяжении 29 лет подряд.

