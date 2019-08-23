Министерство по делам ветеранах не будет ликвидировано - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство по делам ветеранах не будет ликвидировано. Об этом он сообщил во время Международного ветеранского и волонтерского форума, передает корреспондент УНН.



"Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорная информация и слухи. Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает, и что действительно нужно менять", - сказал Зеленский.



Президент сказал, что ожидает от ветеранской общественности кандидатуру на должность министра.



"Мы действительно ждем от вас кандидата, я не хочу сам выбирать, я хочу, чтобы вы предоставили кандидатуру, которая является авторитетной и действительно сможет возглавить министерство", - рассказал он.

