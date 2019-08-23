Идентификация нации

Технологическое шоу «Электронная Украина», которое прошло 21 августа, стало знаковым событием в деле реализации концепции «Государство в смартфоне». На протяжении почти трех часов зрители могли стать свидетелями того, что на самом деле будущее гораздо ближе, чем кажется. Была проведена презентация впечатляющих достижений украинских специалистов, ученых и промышленников в сфере разработки и внедрения электронных ID-документов и IT-cистем. Все они входят в состав Industrial Innovation Group (IIG), которая, как все присутствующие смогли убедиться, действительно является признанным мировым лидером в этом направлении.



Начнем с конца: президент IIG Ирина Обиденко заявила, что в случае принятия концепции «электронного государства», разработанной специалистами Industrial Innovation Group, компания готова выпустить новые ID-карты нового поколения бесплатно для всех граждан Украины.



И это очень серьезная заявка на то, что «Государство в смартфоне» может стать реальностью уже в ближайшее время. В ходе шоу было продемонстрировано, как буквально за десять минут можно изготовить комплект электронных идентификационных документов с уровнем защиты, который соответствует самым высоким мировым стандартам. Сверхсовременное оборудование IIG позволяет начать изготовление документов без малейшего промедления на уже имеющихся у нее мощностях.



Андрей Первушин, генеральный директор частного акционерного общества OTI, один из разработчиков государственной информационной системы Украины, рассказал о плане создания «электронного правительства». И эта были не фантазии на заданную тему, а сугубо практические наработки. В частности, элементы «электронного правительства» были успешно реализованы в Кении, где IIG cоздала электронный реестр физических лиц. Вы можете возразить: так это же Африка, какое она имеет к нам отношение? На самом деле, главное – не географическое расположение, а общность проблем, с которыми столкнулась и Кения, и Украина. Правительство этой страны не знало точной численности населения, у многих кенийцев вообще не было никаких документов, удостоверяющих личность. Предполагалось, что на территории государство живет приблизительно 42 миллиона человек. Когда проект госреестра был реализован, выяснилось, что их 47 миллионов. Ничего не напоминает? На Украине уже долгое время не проводилась перепись населения. Старый рекламный слоган «Нас 42 миллиона» утратил свою актуальность. Предполагается, что в стране живет около 30-35 миллионов человек. Точнее сказать никто не может. Сам механизм переписи не решает все проблемы, стоящие перед государством. Надо потратить примерно 90 миллионов евро на проведение переписи (эти данные привел Давид Арахамия, который также принимал участие в технологическом шоу), чтобы просто собрать информацию о населении. Которая тут же устареет, поскольку в стране идут очень бурные миграционные процессы: беженцы, «заробитчане»… Картина меняется очень быстро. Государственный электронный реестр, который будет основан на системе электронной идентификации граждан, позволит выйти на новый уровень: не только регистрации украинцев, но и обеспечения взаимодействия государства с гражданами в удобном и безопасном формате. По словам Первушина, использование современных коммуникационных технологий заставит правительство работать гораздо эффективнее, при этом оставаясь подконтрольным гражданам. На Украине есть все условия для того, чтобы начать реализовывать концепцию «электронного государства» уже в ближайшие месяцы. Есть более чем достаточный IT-потенциал, довольно большой охват интернетом (63 процента), но крайне низкий уровень пользования он-лайн сервисами, в том числе и в сфере предоставления государственных услуг. В чем причина?



Андрей Первушин озвучил довольно парадоксальный вывод: массовое внедрение в жизнь онлайн-сервисов тормозится не их малым количеством. Дело в другом: по словам Первушина, у нас не хватает самого главного – инструмента входа в виртуальное пространство. Единственное экономически обоснованное решение проблемы – это выдача электронной цифровой подписи каждому гражданину в формате электронного приложения к паспорту в виде карточки. Сегодня «глубина проникновения» ID-карточек удручающе мала. Государство эмитировало три миллиона подобных документов, из которых только половина имеет цифровую подпись. Как выйти из подобного положения? IIG предлагает не изобретать велосипед, а пойти по испытанному пути: бесплатная выдача электронной цифровой подписи одновременно с ID-карточкой. Технологическое обеспечение для этого уже есть. Компания IIG разработала ID-карту второго поколения. Многофункциональную, безопасную, на базе открытой платформы. Существующий чип, который используется в украинских электронных документах, по словам Первушина, уже дискредитировал себя. Наши соседи, в частности Словакия, вынуждены были осуществить «перевыпуск» электронных карточек. Поэтому начинать надо с надежных ID-документов. Они были продемонстрированы в ходе технологического шоу. Такие карты, изготовленные на высокотехнологичном оборудовании, с многослойной защитой и чипом последнего поколения невозможно подделать.



Экспертам IIG можно верить, поскольку компания, в частности, уже с 2008 года выпускает электронные идентификационные и паспортные документы для такой солидной организации, как Interpol. Еще один пример – создание паспортов ювелирных изделий алмазной компании De Beers. Поэтому соответствующие технологии есть. Их не надо ни у кого покупать. Производственная база тоже есть. Более того, компания готова бесплатно обеспечить всех украинцев ID-документами с совершенной защитой. Это позволит совершить качественный рывок в реализации концепции «Государство в смартфоне» на основе собственных ресурсов и достижений. Существующие сегодня так называемые «электронные документы» – просто профанация идеи. Граждане вынуждены таскать с собой ID-карту и бумагу с печатью, где напечатаны их личные идентификационные данные. Бред какой-то.



На технологическом шоу «Электронная Украина» были продемонстрированы прототипы ближайшего будущего на основе электронных документов нового поколения. К примеру, электронный брелок со сканнером отпечатков пальцев, позволяющий открывать банковские счета без посещения банка. Кстати, подобный вариант уже реализован в Кении, где отделений банков очень немного. Но после внедрения системы электронной идентификации там появилась одна из крупнейших в мире систем «виртуального банкинга». Все реально. Как неоднократно подчеркивали ведущие специалисты IIG, одно из главных условий успешной реализации проекта – наличие политической воли. В той же Кении два президента подряд обладали подобной волей, и у них все получилось.

