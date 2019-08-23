Гибридная идеология

Президент Зеленский в своем «Фейсбуке» призвал все выкрасить в желто-голубой цвет. Сам я президентский «Фейсбук» не читаю. Для этого есть специально обученные люди, которые смотрят всякую фигню, затем делают новость в формате «для дебилов». Как на «Украинской правде». Источник – «Твиттер» президента. Что сказал: вывесить флаги немедленно. Почему это важно: потому что жутко растет патриотизм в День флага. Сначала обрадовался за нашу лакокрасочную промышленность. Давненько не было подобных «челленджей».



Уже стали забываться лица в различной стадии наркотической зависимости с картонкой «На фарбу». Пять-шесть лет назад была настоящая паранойя с покраской всего в желто-голубой цвет. Мосты, скамейки, туалеты, автобусные остановки, подвернувшиеся под руку коты – все без исключения были раскрашены в «жовто-блакитный». И да, во многих окнах висели флаги. Долгое время они были для меня индикаторами степени безумия социума. В прошлом году был снят последний прапор в доме напротив. Сначала их было восемнадцать. Потом число постепенно сокращалось, но один висел очень долго. Наверное, забыли. И он исчез. Зеленский решил возродить патриотическую традицию. Первым откликнулся министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Вывесил во всех окнах своей конторы стяги. Оказывается, у него очень солидная многоэтажка. Чем они там, б…ть, занимаются? Бобслеем? Олимпийскими резервами? Куют спортивные кадры, не отходя от кассы? Наверное, керлингом. Сам Жданов очень хороший человек, абсолютно далекий от спорта, даже от бросания палок в цель. Боулинг вроде называется. Политолог, онанировавший на «Нашу Украину». Потом как-то утром встал, посмотрел на свое брюшко, надел камуфляжные штаны «оверсайз» и пошел петь гимн на майдане в составе команды «Батькивщины». Сама Юлия Владимировна в революции достоинства участия принять не смогла по объективным причинам: отбывала срок. Но делегировала лучших сыновей и дочерей партии на майдан. Жданов в формате «пасынка» пристроился и был по итогу вознагражден местом министра по спорту в правительстве Яценюка. Хоть что-то.



В процессе исполнения служебных полномочий зарекомендовал себя настоящим профессионалом. При первой же возможности предал Юлию Владимировну и присягнул Сене на томике сказок про Винни-Пуха. Хотя Тимошенко его как бы отзывала. Не пошел, с...ка, на зов. Арсений оценил верность Жданова. Затем пришел Гройсман, и Игорек еще раз ему переприсягнул.



Тут многие жалуются: не понимаю, какая у Зеленского идеология. Вроде бы русскоязычный «ватник», маскирующийся под патриота. Или же настоящий патриот, прикидывающийся марионеткой Игоря Коломойского. За сто дней не проявил свое истинное нутро. С одной стороны – чистый «порохобот». Красить все в патриотические цвета предлагает

Вроде бы новая власть как бы не акцентирует внимание на мове, но в то же время опасается переходить «красную линию», которую ей намалевало «патриотическое общество». И как бы сосет одновременно сразу две идеологеммы. Одну «порохоботскую», другую – «прокремлевскую»

Короче, досидел аж до Дня государственного флага Зеленского. Теперь опять готов клясться в верности, поскольку прирос к креслу, потокам и скромным сумам в национальной валюте. Меня очень радуют подобные экземпляры. Всегда знаешь, чего от них ожидать.Тут многие жалуются: не понимаю, какая у Зеленского идеология. Вроде бы русскоязычный «ватник», маскирующийся под патриота. Или же настоящий патриот, прикидывающийся марионеткой Игоря Коломойского. За сто дней не проявил свое истинное нутро. С одной стороны – чистый «порохобот». Красить все в патриотические цвета предлагает. Создает при офисе президента, который по -прежнему находится на Банковой, совет волонтеров. Будет даже уполномоченный по вопросам волонтеров. Наверное, Бирюков, кто же еще. Поклялся не ликвидировать Министерство по делам ветеранов, созданное Порошенко для своей секретарши Ирины Фриз. Немного ранее проявил себя как настоящий Климкин: отказал РФ в возвращении в «большую семерку». Говорит, не выполнила все условия. Вот когда выполнит, тогда он рассмотрит вопрос. А так нет. С новым британским премьером, которой кладет (ложит) ноги на стол даже в Елисейском дворце, перетер на эту тему. Тот его поддержал. Чистая климковщина. Но знаете, чего ему не хватает? Элементарного знания украинского языка. Не может он еще с той степенью истеричности, как Петр Алексеевич, кричать «остаточнепрощавай». Маловат разговорный словарный запас. Поэтому Зеленский предпочитает общаться с нацией через «Фейсбук». Я лично только за. Тем более что в живую выступления президента откровенно скучные. Все ждешь рояля, а тебе вместо веселого шоу предлагают насладиться зрелищем обо...шихся чиновников. Так они всегда в памперсах. Работа такая.С другой стороны, многие европейские достижения прежней власти как бы широко не афишируются новым президентом. В стране уже в полную силу вступил в действие закон о мове, однако еженедельник Сороса «Новое время» по-прежнему издается на языке агрессора. Подозрительно притихла Ницой. Где бодрые рейды по местам кучкования русскоязычных прихвостней Кремля? Где бросание мелочью в кассирш, которые отказываются говорить на великом и очень спивучем языке? Ей шо, мелочи, б…ть, не хватает? Вроде бы полным ходом идет тотальная украинизация, однако должного пиаровского сопровождения нет. Даже бордов о втором крымскотатарском языке для жаждущего истинных корней населения не видно. Еще директор фабрики украинских фильмов ушел в отставку. Какой-то Ильенко. Говорил, что поднял национальный кинематограф на мировой уровень, сделал укр-фильмы блокбастерами, татуху на руке и обломался.Посмотрел список «лучших образцов» национального кинематографа. Не нашел там триллера Рыльника «Черный козак». Значит, все остальное – говно. Даже не пытайтесь меня переубедить в обратном.Вроде бы новая власть как бы не акцентирует внимание на мове, но в то же время опасается переходить «красную линию», которую ей намалевало «патриотическое общество». И как бы сосет одновременно сразу две идеологеммы. Одну «порохоботскую», другую – «прокремлевскую». Не хочет Зеленский четко определиться: ты за кого, мил человек? И это у него, по ходу, новая идеология. Гибридная. Посылать некие слабые сигналы о «новой эре» нормализации массовой истерии и одновременно подыгрывать «порохоботам», чтобы избежать «массовых уличных столкновений». Насколько жизнеспособна подобная идеологическая модель? Думаю, еще какое-то время можно потянуть. Поиграть в идеологического трансгендера. Или бисексуала. Но потом все это увлекательное гибридное безобразие на...тся, простите за мой неуклюжий французский. Разминочка начнется буквально завтра, во время флеш-моба в формате «Шествие независимости». Парубий вместе с Порошенко пытаются организовать альтернативную колонну «ветеранов АТО», чтобы выставить Зеленского «приспешником Кремля, реализующим в Украине пораженческую стратегию». Сам экс-лидер нации принять участие в драке не сможет по уважительной причине. У него идет нерест норвежского лосося, и Марина делает заготовки на зиму. Всей семьей жрачку консервируют, поскольку зима будет долгой. Еще надо сухари сушить и прочие деликатесы из немудреного быта обитателей СИЗО. Но Парубий полон желания замутить уличные столкновения. Тут многое зависит от того, какое место в будущем составе правительства получит нынешний министр внутренних дел. Формально новое правительство должно быть объявлено уже 30 августа. Если все нормально, то «альтернативные ветераны» помаршируют, покричать обидные слова в адрес «клоуна» и разойдутся. А вот если начнутся заварухи с перфомансом под офисом Богдана, к которым присоединится «Национальный корпус», значит, процесс переговоров зашел в тупик и необходим некий стимулирующий погром.